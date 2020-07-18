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Karacabey Belediyespor iç transferde 10 futbolcuyla anlaştı

Karacabey Belediyespor yönetimi, 3.

Lig'de şampiyon olan kadroda bulunan 10 futbolcu ile sözleşme imzaladı.


Önümüzdeki sene 2. Lig'de mücadele edecek Karacabey Belediyespor'un transfer komitesi, sözleşmesi biten Hasan Kaya, Gökhan Cingirt, Hasan Güleryüz, İlyas Yılmazer, Sergen İlhan, Muhammed Fettahoğlu, Murat Karadeniz, Sadık Arda Yılmaztürk, Onur Özcan ve Ömer Faruk Gümüş ile mutabakata vardı. Yönetimin teklif ettiği rakamı kabul eden 10 futbolcu takımda kaldı.


Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker yaptığı açıklamada, ”Geçtiğimiz sene şampiyon olan kadromuzda yer alan oyuncularımızdan Hasan Kaya, Gökhan Cingirt, Hasan Güleryüz, İlyas Yılmazer, Sergen İlhan, Muhammed Fettahoğlu, Murat Karadeniz, Sadık Arda Yılmaztürk, Onur Özcan ve Ömer Faruk Gümüş ile iç transfer görüşmeleri sonucunda prensip anlaşmasına vardık. Gerek gördüğümüz bölgelere transfer yapacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlı olsun" dedi.

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