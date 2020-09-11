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Karacabey Belediyespor Parıltan'la kadrosunu güçlendirdi

TVF Erkekler Voleybol 2.

Ligi 1. Grupta yer alan Karacabey Belediyespor, Tofaş Spor'dan İhsan Parıltan'ı transfer etti.


Karacabey Belediyespor, art arda transferlerle adından çok sık söz ettirirken son olarak Tofaş Spor'da forma giyen pasör İhsan Parıltan'ı renklerine bağladı. Karacabey Belediyespor Antrenörü Mustafa Cengiz, “İhsan Parıltan ile transferi tamamladık. Bu transfer ile kadromuzu daha da güçlendirdik. Play off için iddialı bir ekip oluşturmaya gayret ettik. Gelecek sezon için özlenen bir takım ve beğenilen bir voleybol oynamaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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