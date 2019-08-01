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Karacabey Belediyespor transfere doymuyor

Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe’den sağ bek Mehmet Burak Yılmaz ve Nevşehir Belediyespor’dan forvet Abuzer Gaffar Toplu’yu kadrosuna dahil ederken, iç transferde ise Ömer Faruk Gümüş ile anlaştı.

Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe'den sağ bek Mehmet Burak Yılmaz ve Nevşehir Belediyespor'dan forvet Abuzer Gaffar Toplu'yu kadrosuna dahil ederken, iç transferde ise Ömer Faruk Gümüş ile anlaştı.


Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Mehmet Burak Yılmaz'la 2 senelik, Abuzer Gaffar Toplu ve Ömer Faruk Gümüş ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi. Kulüp lokalinde yapılan imza törenine Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak ile yöneticiler katıldı. Uğur Koçak, “Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Transferler çalışmalarımız sürüyor” dedi.

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