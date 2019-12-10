İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı şampiyonluk yolunda

Voleybol 2.

Liginde zirve mücadelesi veren Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, şampiyonluk yolunda dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor.


Hafta sonu, evinde oynadığı Akhisar Gücü Spor karşılaşmasından 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan filenin efeleri, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Belediyespor, 4 haftadır galibiyet zincirini bozmadı. Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakada, Belediye Başkanı Ali Özkan da takıma destek verdi.



Şehrimizin gururu


Maç sonrası sporcuları tek tek tebrik ederek kutlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Şampiyonluk yolunda başarılı bir performans sergileyen voleybolcularımız şehrimizin gururu oldu. Sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan voleybol takımı sporcularımızı ve teknik heyetini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Karacabey, sporda başarılarıyla adından söz ettirmeye devam edecek" şeklinde konuştu.



Her maç final niteliğinde


Takım Antrenörü Mustafa Cengiz de yaptığı açıklamada "Akhisar Gücü Spor takımına oyun kurdurtmayarak, 3-0'lık galibiyet alan sporcularımızı kutluyorum. Artık kritik bir viraja girdik. Oynayacağımız maçların tanımı artık final niteliğinde. Hedefimiz, bundan sonraki karşılaşmalardan da galip ayrılarak İzmir'de oynanacak play-offların ardından üst lige adımızı yazdırmak" diye konuştu.


Öte yandan, 4 haftadır salondan galibiyetle çıkan Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 29 Aralık'ta evinde ağırlayacağı Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşması için de çalışmalarına başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.