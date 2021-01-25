Karacabey Belediyespor voleybolda tam gaz

Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Karacabey Belediyespor, galibiyet zincirine yeni bir halka daha ekledi.

Karacabey Belediyespor, Türkiye Erkekler 2. Lig 1. Grup 14. hafta müsabakasında, kendi evinde oynadığı Gebze Gençlik Hizmetleri'ni 3-0'la geçti.

Bu maçla birlikte Karacabey Belediyespor, en yakın rakibine 6 puan fark atarak 14 maçta elde ettiği 13. galibiyetle ligdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Maçın ardından bir açıklama yapan Takım Antrenörü Mustafa Cengiz, ligde her maçın zor olduğunu belirterek, Gebze Gençlik Hizmetleri maçını da kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Önümüzdeki hafta ligin en kritik maçlarından birini oynayacaklarını belirten Cengiz, grupta ikinci sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor maçını da kayıpsız geçmek için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini ifade etti.

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Şeref Başkanı Ali Özkan ise “Voleyboldaki temsilcimiz Karacabey Belediyespor, bu sezon çok iyi bir başarı grafiği sergiliyor. Bu hafta da parkeden galip ayrılan taraf olarak hepimizi mutlu etti. Tüm sporcularımızı, teknik heyetimizi ve yönetimimizi tebrik ediyorum. Haftaya en yakın rakibimizle kritik bir maç olacak. Şimdiden takımımıza bu maçta da başarılar diliyorum” dedi.

Zorlu maç öncesi hazırlıklar sürüyor

Öte yandan Karacabey Belediyespor, ligin 15. haftasında, en yakın takipçisi Aydın Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Müsabaka, 31 Ocak 2021 Pazar günü Aydın Atatürk Spor Salonunda oynanacak.