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Karacabey Belediyespor'da yüzler gülüyor

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta sahasında Turgutluspor'u 2-0 yenen Karacabey Belediyespor'da yüzler gülüyor.


Turgutluspor maçını değerlendiren Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, ”İyi oyun oynadık. Sahada doğru işler yaptık. Futbolcularımız çok arzulu ve istekli oynadı. Rakibe çok pozisyon vermedik. İlk yarı da yakaladığımız pozisyonlardan yararlanamadık. Oyuna ikinci yarı da giren Batuhan'la ilk golümüzü bulduk. Golden sonra oyun bizim istediğimiz şekle büründü. Turgutluspor üstümüze fazla oyuncuyla geldi. Bundan faydalanarak ikinci golü de bulduk. Bizim için çok değerli bir galibiyetti. Bu galibiyetle beraber üst üste beşinci galibiyetimizi almış olduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti soğuk havaya rağmen 90 dakika boyunca yılmadan, usanmadan bizi destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz” dedi.

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