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Karacabey Belediyespor'dan 6 transfer birden

TFF 2.

Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, Kasımpaşaspor'dan Berat Kalkan ve Arda Suat Bulut, Bayburt Özel İdarespor'dan Erhan Aslan, Şile Yıldızspor'dan Eren Görür, İstanbulspor'dan Alperen Mehmet Çaylak ve Bursaspor'dan Enes Kayar'ı kadrosuna kattı.


Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Şeref Başkanı Ali Özkan'ın da katıldığı imza töreninde konuşan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Berat Kalkan, Arda Suat Bulut, Erhan Aslan, Eren Görür ve Alperen Mehmet Çaylak ile 6 aylık, Enes Kayar ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.


Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker yaptığı açıklamada, ”Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

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