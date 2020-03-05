Karacabey Belediyespor'dan kan bağışına destek

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz ve Belediyespor futbolcuları, Türk Kızılay'ına kan bağışladı.

Karacabey Belediyespor Kulübü, kan bağışının önemine dikkat çekmek için, Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Türk Kızılay Kan Tırı'nda kan bağışında bulundu.

Belediyespor Kulübü'nün, Genç Fenerbahçeliler Derneği öncülüğünde gerçekleştirdiği kampanya ilgi gördü. Kan bağışında bulunan Teknik Direktör Erdoğan Yılmaz, “Kan bağışı hayat kurtarır. Meslek itibariyle bazen kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz ve üzülüyoruz. Ancak insan hayatı kadar değerli bir şey yoktur. Her şey onun önündedir. Kulüp olarak buna destek verdik. Bugün böyle bir organizasyon içindeyiz. Çok güzel bir organizasyon ve insan hayatı çok değerlidir. Biz de ona katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.