Karacabey-Bursa yolunda tatil dönüşü uzun trafik kuyruğu

Bursa'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından Karacabey-Bursa yolu dönüş güzergahındaki trafik yoğunluğu bugün de devam etti.

Ramazan Bayramı'nı Bursa dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, Karacabey-Bursa yolunda bugün de kilometrelerce yoğunluk oldu. Yol boyunca, sürücülerin zaman zaman durduğu, zaman zaman ise yavaşladığı görüldü.

Memleketine dönen sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik zaman zaman tıkanma noktasına gelirken, zaman zaman da açıldı.