Karacabey Çamlık Mahallesine yeni cami

Karacabey Belediyesi'nin yer ve hafriyat konusunda destek verdiği, 2 katlı olması planlanan ve Hazreti Hamza adını alacak olan camiye destek olmak isteyenler için dernek de kuruldu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Çamlık Mahallesinde yapımına başlanan yeni cami için incelemelerde bulundu. Özkan önceki gün yaptığı incelemede, hayırseverler ile bir araya gelerek proje üzerine istişarede bulundu. Karacabey Belediyesi olarak, hafriyat ve yer konusunda camiye destek olduklarını da belirten Özkan, hayırseverlere ve destek olacak vatandaşlara da teşekkür etti. Dernek kurucularından Ali Altunç, desteklerinden dolayı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a teşekkür ederken, Hazreti Hamza Camii yapımı için kurulan dernek ile yardım kampanyası da başlattıklarını ifade etti.

Turunç, caminin 2 katlı olarak 250 metrekarelik bir ibadet alanına sahip olacağını da sözlerine ekledi.