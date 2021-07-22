Karacabey gastronomi alanında da önemli değerlere sahip

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Tavacı Refik işletmecilerinden Berk Berber ile bir araya geldi. Karacabey'in gastronomi alanında da önemli değerlere sahip olduğunun ön plana çıktığı görüşmede Berk Berber, Başkan Özkan'a içerisinde Karacabey'in de yer aldığı Ömür Akkor'un Türkiye Gastronomi Atlası Kitabını hediye etti. Gerçekleşen görüşmede Berber yaptığı açıklamada, “Karacabeyli olarak, bu özel kitapta hem firma olarak yer aldık hem de Karacabey'in önemli iki değeri olan Eskikaraağaç Leylek Köyü ile Longoz Ormanlarının da kitapta yer almasından ayrıca mutlu olduk. Karacabey'in turizm alanındaki farkındalık çalışmalarına katkımız olduysa ne mutlu bizlere” dedi.

Tanıtım ve farkındalık çalışmaları meyvelerini veriyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise Karacabey'in yerel lezzetleri ve gastronomi alanında da marka değerleri ile de dikkat çektiğini belirtti. Başkan Özkan, Ömür Akkor'un bu önemli eserinde Karacabey'in de yer almasının ilçe adına önemli bir değer olduğunu belirterek, “Hem Yeniköy hem Longoz Ormanımız hem de leylek köyümüz Eskikarağaç'a burada dikkat çekilmiş durumda. Ayrıca Yeniköy'de balık keyfi ile yine Tavacı Refik İşletmesinin de kitapta özellikle belirtilmesi, gastronomi açısından da oldukça önemli bir gelişme. 3T vizyonumuz kapsamında tarım, turizm ve teknoloji alanında yıllardır yaptığımız tanıtım ve farkındalık çalışmaları meyvelerini veriyor ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.