Karacabey Genç Fenerbahçeliler 1907 pide dağıttı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte pideleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine bizzat giderek ulaştıran Genç Fenerbahçeliler, Ramazan ayında dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi. Karacabey Genç Fenerbahçeliler tarafından yapılan açıklamada, “Başlatmış olduğumuz 1907 pide kampanyasına destek veren tüm yardımseverlerimize ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Genç Fenerbahçeliler olarak, bu mübarek ramazan ayında birlik, beraberlik ve dayanışmaya dikkat çekmek istedik. Elimizden geldiği kadar bu süreçte yardım etmeye devam edeceğiz” denildi.