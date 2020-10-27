Karacabey için birlikte çalışmaya devam

Yusuf Gökhan Yolcu'yu makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı. Gerçekleşen görüşmede, bu atamanın Karacabey için önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Başkan Özkan,“Sayın Vali Yardımcımız ile Karacabey için çaba harcamaya devam edeceğiz. Kendisiyle her zaman uyum içinde çalışarak, Karacabey içingüzel işlere imza attık. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu gelişme Karacabeyliler içinde memnuniyetle karşılanmıştır” dedi.

Vali Yardımcısı Dr. Yolcu ise ziyaretten duyduğunu memnuniyeti ifade ederek, Karacabey'deki hizmetlerin devamı için destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.Dr. Yolcu, ziyaretlerinden ötürü Başkan Özkan ve İşcan'a teşekkür etti.