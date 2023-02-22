Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Özdemir göreve başladı

Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta'nın Bursa Çocuk Şube Müdürü olarak görevlendirilmesi sonrası yerine 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yaşar Özdemir atandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Yaşar Özdemir, son olarak Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Güvenlik Ateşesi olarak görev yapıyordu. 40 yaşında olan Yaşar Özdemir'in Emniyet Müdürü olarak ilk görev yerinin ise Karacabey olduğu öğrenildi.

2006 yılında Ankara Polis Akademisi'nden mezun olan Özdemir, 17 yıllık memuriyet yaşamında bu zaman kadar İstanbul, Ağrı ve Bursa'da hizmet verdi. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdür Yardımcısıyken yurtdışına görevlendirilen Özdemir, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Güvenlik Ateşesi olarak çalıştı. 2,5 yıldır yurtdışında hizmet veren Yaşar Özdemir, Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta'nın Çocuk Şube Müdürü olması sonrası yapılan atamada ilçemize tayin edildi. Özdemir'in Emniyet Müdürü olarak ilk görev yerinin ise Karacabey olduğu öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Karacabey'in genç yeni İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Özdemir, görev süresi boyunca asayiş ve güvenlik konularında ilçe halkına elinden gelen en iyi hizmeti sunacağını söyledi