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Karacabey Kitap Günlerine büyük ilgi

Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde kitapseverlerle buluşan ‘Kitap Günleri’ öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde kitapseverlerle buluşan ‘Kitap Günleri' öğrencilerden büyük ilgi gördü.


Bu yıl Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde ziyaretçilerine kapılarını açan ‘Karacabey Kitap Günleri' devam ediyor. İndirimli çocuk kitapları ve yetişkinlere özel kitapların sergilendiği, 20'den fazla yazarında Karacabeylilerle buluştuğu fuar ilgi gördü. Belediye Başkanı Ali Özkan, öğrencilerle sohbet ederek, hangi tür kitapları sevdiklerini sordu. Yazarlarla da sohbet eden Özkan, bu tarz faaliyetlerin ilgi ve alâka gördükçe daha kıymetli hâle geldiğini belirterek, bütün vatandaşları fuara davet etti.

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