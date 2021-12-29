“Karacabey Kitap Günleri”ne büyük ilgi gördü

Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde kitapseverlerle buluşan “2. Kitap Günleri' büyük ilgi gördü.

Bu sene de Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde ziyaretçilere kapılarını açan Karacabey Kitap Günlerine yediden yetmişe kitapseverler katıldı. Bir hafta süren fuara bilhassa öğrenciler büyük ilgi gösterdi. İndirimli çocuk kitapları ve yetişkinlere özel kitapların sergilendiği, 20'den fazla yazarın da Karacabeylilerle buluştuğu fuar ilgi gördü. Ayrıca ikinci el kitaplar da el değiştirme imkânı buldu.

Kitap Günleri buluşmasına gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Özkan, kitap okumanın giderek köreldiği ve yerini sanal ortamların aldığı günümüzde, kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekti. Özkan, bu alışkanlığın daha da çok kitlelere yayılması için bu tarz faaliyetlerin son derece faydalı olduğunun altını çizerek, Karacabey Kitap Günleri buluşmalarının da artık geleneksel hale geleceğini sözlerine ekledi.