Karacabey, kültür merkezine kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey'e kazandırılacak kültür merkezinde çalışmalar hızlandı. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 40'lara ulaştığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eylül ayında kültür merkezini hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir bir devreye alıyor. Bu projeler çerçevesinde ele alınan ve yıllardır Karacabey halkı tarafından özlemle beklenen Kültür Merkezi'nin temeli de 2019 yılında atılmış ancak pandemi süreciyle birlikte inşaat durma noktasına gelmişti. Büyükşehir Belediyesi, ilçe girişindeki Atatürk Kültür Parkı'nda konuşlandırılan kültür merkezi inşaatında çalışmalara hız verdi. Farklı büyüklüklerde 4 salon, düğün salonu, kütüphane, fuaye alanı, çok amaçlı salon, iki adet sinema salonu, idari birim ofisleri ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatıların bulunacağı merkezdeki fiziki gerçekleşme yüzde 40'lara ulaştı.

Önemli bir ihtiyaç

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte çalışmaların hızlandığı kültür merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Karacabey'in, Bursa'nın batısında, 100 bine dayanan nüfusu ile gelişime çok açık bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, kültür merkezinin de özellikle ilçe gençleri açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti. Pandemi sürecinde başlayan inşaatın yarım kaldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Kültür merkezi inşaatımız şu an yüzde 40'lar seviyesinde. Bu proje, özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin için çok güzel bir eser olacak. Zemin+2 kattan oluşan ve 5 bin 500 metrekare kullanım alanıyla ferah ve görkemli bir yapı olacak. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için bütün detaylar düşünüldü. Bittiğinde gençlerimizin burayı dolu dolu kullanacağını düşünüyorum. İnşallah Eylül ayı gibi bitirip, Karacabeyli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Cazibe merkezi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Büyükşehir eliyle alt ve üst yapıdaki yatırımların hızla devam ettiğini kaydetti. Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetleri çok önemsediklerini ifade eden Özkan, “Karacabey'in kültürel anlamda ihtiyaçlarını giderecek önemli bir kompleks, Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla ilçemize kazandırılıyor. Sinema, konferans ve nikah salonları, kütüphanesi ve atölyelerle burası gençler için tam bir cazibe merkezi olacak. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.