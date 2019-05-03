‘Karacabey Longoz Koşusu' başlıyor

Karacabey Longoz Ormanları, her yıl büyük ilgi gören 'Longoz Koşusu'na ev sahipliği yapacak.

5 Mayıs Cumartesi günü Yeniköy'de başlayacak olan koşu,4 ile 15 kilometrelik iki parkurdan oluşacak. Koşuya her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından profesyonel koşucuların gelmesi bekleniyor.

Koşu hakkında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “İlçemizin güzîde değerlerinden biri olan Karacabey Longozu'na bir sporla dikkat çekmek istedik ve bu işe 4 yıl önce başladık. Longoz Maratonu giderek çığ gibi büyüyen bir koşu hâlini aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularla renkli hale geliyoruz” dedi.

Longoz ormanlarına dikkat çekmek maksadıyla gerçekleştirilen Longoz Koşusu, bu yıl da iki parkurdan oluşacak. Koşunun ilki profesyoneller için 15 kilometrelik, diğeri ise halk koşusu adıyla 4 kilometrelik parkur olacak. Maratona katılmak isteyenler longozkosusu.com adresi üzerinden kaydolabiliyor ve siteden genel kurallar hakkında bilgi alabiliyor.