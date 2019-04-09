Karacabey Meslek Lisesi'nden uluslararası adım

Okul-sanayi iş birliğinde Türkiye'ye örnek olan Karacabey Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, verilen desteklerin ardından başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Karacabey Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Özkan'ın girişimleriyle hayata geçen ve okul-sanayi iş birliğinde Türkiye'ye örnek olan Karacabey Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, verilen yoğun desteklerin ardından başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ermaksan firmasının destekleriyle okula kazandırılan ileri teknoloji makineler, öğrencilerin güncel teknoloji sistemleri ile kendileri geliştirmesi için ciddi kazanımlar sağlarken, okulun endüstriyel otomasyon teknolojileri öğrencileri de hazırladıkları robotlarla, Samsun'da düzenlenecek uluslararası robot yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan'ın katkıları ile ‘model okul' hâline dönüşen Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Samsun'da Millî Eğitim Bakanlığı aracılığıyla düzenlenecek uluslararası robot yarışmasında ilçeyi temsil etmeye hazırlanıyor.

Okul Müdürü Hikmet Tetik, Bölüm Öğretmeni Aygün Yeşiloğlu ve öğrenciler, Başkan Özkan'a yaptıkları çalışma hakkında bilgi verdi. Samsun'daki yarışmada iddialı olduklarını belirten Okul Müdürü Hikmet Tetik, okula yapılan bu teknolojik yatırımlarına önemine değinerek, desteklerinden ötürü Başkan Özkan'a teşekkür etti.

Yaptıkları cihazların çalışma şeklini Başkan Özkan'a aktaran öğrenciler, gelecek yıllarda daha da gelişmiş robotlarla, Karacabey'in adını teknoloji alanında duyuracaklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Ali Özkan, “Ülkemizin geleceği için eğitime ve teknolojiye olan yatırımlar son derece önemli. Eğitim, bizim en hassas noktalarımız arasında ve geleceğimiz olan öğrencilere destek vermeye çalışıyoruz. Hepsini tebrik ediyor, derslerinde başarılar diliyorum'' dedi.