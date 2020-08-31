Karacabey MHP'de Kaya güven tazeledi

MHP'nin 13. kongresi Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Mevcut İlçe Başkanı Hilmi Kaya'nın tek aday olduğu seçime MHP'li delegeler ilgi gösterdi. Seçim sonucuyla birlikte güven tazeleyen Kaya yaptığı açıklamada, "Partimizin 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek olan 13. olağan büyük kurultayının teması, “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik” şeklinde belirlenmiş olup, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluşa giden yolda attığı "İlk adımdan" ilham alınarak ilk ilçe kongremiz 9 Ağustos günü Samsun'un "İlkadım" ilçesinden başlamıştı. Bugün Karacabey ilçemizin kongresini yaparak bir demokrasi şöleni olan büyük kongrelerimizin 13'üncüsüne hazır hâle geleceğiz. MHP'nin; Türkiye'yi 2023'ün lider ülkesi hedefine taşıyacak projeleri üretecek ve bu projeleri başarıyla uygulayabilecek güvenilir siyaset kurumu olduğu defalarca görülmüştür. Milliyetçi Hareket Partisinin neferleri olarak üstlendiğimiz sorumluluk büyüktür, kutludur, bir o kadar da ağırdır. 15 Temmuz 2016 gecesi aziz Türk milletinin tutuşturduğu,7 Ağustos 2016'da yapılan "Demokrasi ve Şehitler Mitinginde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin koyduğu irade ile bir direnç abidesi, Türkiye düşmanlarına karşı güç birliği, gaye birliği, sağlam ve aşılmaz bir cephe olarak Cumhur ittifakı fiilen kuruldu. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir siyasi kültürün temsilcileri Türkiye'de toplumsal barış ve istikrarın devamı için elini taşın altına koymuş, her zaman olduğu gibi günümüzde de siyasi uzlaşma hamleleriyle Cumhur ittifakının can bulmasında rol oynamıştır. Türkiye'nin milli ve siyasi istikrarının devamı, lider ülke hamlelerinin gerçekleşmesi için MHP'nin siyasi duruşu önem arz etmektedir. Lider ülke Türkiye misyonun devamı ve selameti için, üyelerimizin ve teşkilatımızın göstereceği birlik, bütünlük ve dayanışma suya atılan bir taş sonrası gelişen dalga halkaları gibi yayılacak toplumun genelini kucaklayacaktır. Başarıyı yakalamak ve milletimiz tarafından bize gösterilen teveccühün sürmesi için teşkilat olarak daha fazla çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Davamıza gönülden sadakat ve genel merkezimizle kurduğumuz sağlam irtibat başarımızın anahtarı olacaktır. Ülkücü kalmanın ehemmiyet ve ciddiyetini kavrayamayanlar saflarımızda tutunamamışlardır. Görev ve vatan aşkına sadakatsizlerin; fitneden beslenenlerin, bağlılık, birlik ve bütünlük yerine tefrikadan uzak durma sorumluluğunu taşıyamayanların savruldukları yerler millet ve tarih önünde yokluk ve sefalettir. Davaya bağlılığı Ülkücülüğün şerefi bilenler; hareketimizin devam ettirdiği mukaddes yürüyüşte birlikte, emin adımlarla ve başı dik surette istikbale doğru ilerlemekte olanlar MHP'nin demokrasiyi yaşatma, rejimin çarkını işletme ve sosyal barışı korumada üstlendiği hayati role katkı koyanlardır. Kutlu yoldan sapmayanlara selam olsun. Çıkar kapılarında ikbal ve dünyalık dilenmeyenlere selam olsun. Zillete sürüklenmeyenlere selam olsun. MHP, siyasette edindiği yeri ilkeli, seviyeli, sorumlu ve ciddi siyaset anlayışına borçludur. Selam olsun ilkeli, seviyeli, sorumlu ve ciddi siyaset anlayışıyla davranan üyelerimize, delege arkadaşlarıma ve 2023'e giden yolda Milliyetçi Hareket Partisinin Karacabey İlçe başkanlığı yönetim kadrolarında benimle birlikte yol almaya gönülden katılan dava arkadaşlarıma" diye konuştu.