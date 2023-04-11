Karacabey MYO ile yeminli mali müşavirler eğitimde işbirliği yapacak

Protokol ile sektöre nitelikli personel yetiştirmek için kurumlar arasında ortak faaliyetler düzenlenecek.

BUÜ Karacabey MYO ile Bursa YMMO arasındaki Eğitimde İşbirliği Protokolü'ne Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Oda Başkanı YMM İhsan Akar imza attı. Okul Müdürü Prof. Dr. Serdal Dikmen, akademisyenler ve oda yöneticileri de törende hazır bulundu.

Toplumun ortak hafızası

Üniversite olarak 300'ün üzerinde işbirliği protokolünü hayata geçirdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu işbirliklerinin geniş bir yelpaze içerisinde yapıldığına dikkati çekti. İş dünyasının hemen hemen her kesimi ile irtibatta olduklarını ve ortak proje yürütülen kurum sayısının hayli fazla olduğunu belirten Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Üniversite, toplumun ortak hafızası ve sorunların çözümünde başvuracağı ilk adrestir. Biz yönetim olarak bu anlayış ile kapılarımızı herkese açtık. Toplumun tüm kesimleriyle iletişime geçtik. Gelen taleplere eldeki imkânlar çerçevesinde katkı sunmaya çalıştık. Biz elimizi uzatınca toplum da elini uzattı. Karşılıklı bir bütünleşme ve ortak çalışma imkânı oluştu. Bu vesile ile bizlere destek veren Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası yönetimine de teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Destek ve işbirliğine hazırız

Odanın kurucu yönetim kadrosunda çok sayıda akademisyenin yer aldığına işaret eden Başkan İhsan Akar ise bilim insanlarının mesleğe büyük katkıları olduğuna işaret etti. Bursa Uludağ Üniversitesi ile her konuda işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getiren Akar, “Üniversite hepimizin faydalandığı, karşılıklı bilgi alışverişi yapabileceğimiz kıymetli bir kurum. Birler de Yeminli Mali Müşavirler Odası olarak işbirliğinin geliştirilmesi adına elimizden gelen desteği vermek istedik. Bu çerçevede Karacabey Meslek Yüksekokulu ile özel bir protokol yapılmasını kararlaştırdık. Öğrenciler açısından staj ve uygulama dersleri konusunda destek vereceğiz. Onun dışında da üzerimize düşen ne olursa her zaman katkı sunmaya hazırız” dedi.

Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Serdal Dikmen de destek ve katkılarından ötürü Oda Yönetimine teşekkür etti. Dikmen, ilgili bölümlerde eğitim gören öğrencilerin staj ve uygulama derslerinde yaşayacakları sorunların oda yönetiminin desteği sayesinde kolaylıkla çözüleceğini ifade etti.