Karacabey Ovahamidiye-Okçugöl yolu tam gaz ilerliyor

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Karacabey ilçesi Ovahamidiye ve Okçugöl arasındaki yol çalışması tam gaz ilerliyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yol çalışmasının son halini sosyal medya hesabından duyurdu.

Karacabey-Okçugöl arası yol genişletme çalışmasının normalleşme süreciyle birlikte başladığı bilgisini veren Esgin, açıklamasında şunları söyledi:

"Karacabey ve ova köylerini Susurluk ve Bandırma yoluna bağlayan bu yol, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayimiz için son derece önem arz ediyor . 8 kilometre yol yapımı önceki yıllarda tamamlanmıştı. Yolun kalan kısmını kamulaştırma süreciyle birlikte gündemimize aldık. Pandemi sebebiyle ara verdiğimiz çalışmalara 1 Temmuz itibariyle yeniden başladık. Yaklaşık 2 aylık kısa bir süre zarfında geldiğimiz noktada 70.000 m3 yarma, 80.000 m3 dolgu, 390 m betonarme istinat duvarı, 3 adet 2X2 menfez, 88 metre sulama kanalı deplase edilerek sifon yapıldı. Hedefimiz yıl sonuna kadar toplam 6 kilometreye ulaşmak."

Bölge halkı ve muhtarlar adına konuşan Ovahamidiye Muhtarı Cemal Erdem,

"Karacabey'in ova köyleri, Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiriyor. Bölgemizde çok sayıda Türkiye ve dünya markası salça firmasının üretim merkezi yer alıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun traktör, kamyon ve tır trafiği oluyor. Bu yol, ova köylerimizin büyük bir beklentisiydi. Emeği geçen herkese bölge halkımız adına çok teşekkür ederiz" dedi.