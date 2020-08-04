Karacabey sahilleri bayram tatilinde doldu taştı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca kurban kesimiyle alakalı aldığı tedbirler sayesinde hem çevre hem de görüntü kirliliğini önledi. İlçede oluşturulan 12 adet kurban atıkları bertaraf çukuru, yapılan ilaçlamanın ardından ekiplerce kapatıldı. Bayram tatili boyunca piknik alanlarında da oluşan yoğunluk için temizlik ekipleri tam kadro harekete geçerek, mesire alanları ile park ve bahçelerde hummalı temizlik çalışması başlattı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 4 günlük bayram tatilinin ardından vatandaşların bir kez daha bayramını tebrik ederek, “Paylaşmanın en güzel yanıyla birlikte geçirdiğimiz bayramda, bilhassa kurban atıklarının koku ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için ekiplerimiz cansiperâne bir çalışma sergiledi. Şehrin dört bir yanında, toplam 12 tane olan bertaraf kuyusu önceki gün ekiplerimiz tarafından ilaçlanarak kontrollü bir şekilde kapatıldı” dedi.

Yeniköy'e bayram tatilinde yoğun ilgi

Öte yandan, Belediye Başkanı Ali Özkan pandemi süreciyle değişen tatil alışkanlarında Karacabey'in avantajlı olduğunu her fırsatta dile getirmiş ve güvenli bir tatil için önemli bir yer olduğunun altını çizmişti.

Özkan'ın bu çağrısı sonuç buldu ve bayram tatilinde vatandaşların tercihi yine Karacabey sahilleri oldu. Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu 4 günlük süreçte on binlerce vatandaşın tatil için birinci adresi oldu.