Karacabey sporda da öncü olmaya devam ediyor

Sportif kent' hedefi doğrultusunda bugüne dek pek çok başarılı projeyi hayata geçiren Karacabey Belediyesi, ilçede spora olan desteğini sürdürüyor.

Karacabey Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bursa Karate İl Temsilciliği'nin iş birliğinde düzenlenen ‘Karacabey Belediyesi Karate Şampiyonası Bursa 3. Ayak Müsabakaları' ilçede düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona; Minikler 1, Minikler 2 ve Yıldızlar olmak üzere 3 kategoride ve kata-kumite dallarında yapıldı.

Şampiyonaya 150'yi aşkın erken ve bayan sporcu katılırken, ‘Karacabey Belediyesi Karate Şampiyonası Bursa 3. Ayak Müsabakaları' kıyasıya rekabete sahne oldu.

Spora ve sporcuya destek sürecek

Düzenlenen şampiyonayı; İlçe Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü S. Ayhan Sağlam ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yakından takip etti.

Yarışmaların öncesinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Karacabey, her alanda olduğu gibi spor alanında da büyük bir atılım içerisinde. Biz de Karacabey Belediyesi olarak, imkanlarımız doğrultusunda spora ve sporcuya destek vermeye gayret ediyoruz. İlçemizdeki lisanslı sporcu sayısında son yıllarda yaşanan artış da bu desteğin açık bir göstergesi. Bu bakımdan, spora ve sporcuya tam destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.