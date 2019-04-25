Karacabey turizmde patlama yaşayacak

Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Derneği (GÜMTOB) üyeleri Karacabey'e çıkarma yaptı. Bursa'nın turizm sektörüne yön veren pek çok kuruluş temsilcileri ile yapılan ziyarette, bölge turizminde Karacabey'e de yer ayırmak için çalışma başlatılıyor. Özkan'a ‘hayırlı olsun' dileklerini ileten üyeler, Karacabey'in tarihi ve doğası hakkında bilgi aldı. Karacabey'de turizm konusunda son yıllarda dikkat çeken hamlelerin olduğuna vurgu yapan GÜMTOB üyeleri, buluşmada Bursa'nın alternatif turizm değerlerine ihtiyacı olduğunu ve bunun önemli bir kısmının da Karacabey'de karşılanabileceğine vurgu yaptı.

GÜMTOB üyelerini Karacabey'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özkan ise, “Göreve geldiğimizde 3T olarak özetlediğimiz 3 ana başlıkta hedefimiz olmuştu. Bunlar tarım, turizm ve teknoloji idi. Turizm konusunda ilçenin mevcut potansiyelini biliyorduk. Ve göreve gelir gelmez mevcut değerlerimizi ortaya çıkaracak yatırımlara imzâ attık. Bugün ise turizm konusunda, her geçen gün adeta kar topu misâli büyüyen bir potansiyele ulaşıyoruz. Elbette sizlerin bu nazik ziyaretleri bizler için çok önemli. Bölge turizminde sizler sayesinde Karacabey, turizmde de hak ettiği yeri bulacaktır'' dedi.

Başkanlık ziyaretinin ardından heyet, Karacabey programına ‘leylek köyü' Eskikaraağaç, Uluabat Kuş Cenneti, Issızhan, Karacabey Longozu ve Yeniköy ile devam ederek, Karacabey'in en önemli değerleri arasında yer alan bölgelerde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde, bu sezon itibariyle gelen yerli ve yabancı turist programlarına Karacabey'e de yer verileceği vurgulandı.

İncelemelerin ardından birlik üyeleri ile Karacabey'in önemli gastronomik değerlerinden biri olan Tavacı Refik'teki yemekte buluşan Başkan Özkan, Karacabey'in tarih ve doğa turizminden sonra, gastronomi alanında da adından söz ettiren bir ilçe olduğunu vurguladı.