Karacabey Uçurtma Şenliğine rekor katılım

Karacabey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uçurtma Şenliği, 2 yıl zorunlu pandemi molasından sonra Karacabey'de yeniden gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan binlerce vatandaş bir yandan çocuklarıyla uçurtma uçururken,bir yandan da ailece piknik yapıp çocuklar için özel eğlencelere katıldılar. Rekor sayıda katılımın olduğu etkinlik, saatlerce havada kalan uçurtmalarla renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan binlerce vatandaş bir yandan çocuklarıyla uçurtma uçururken, bir yandan da ailece piknik yapıp çocuklar için özel eğlencelere katıldılar. Rekor sayıda katılımın olduğu etkinlik, saatlerce havada kalan uçurtmalarla renkli görüntülere sahne oldu.

Eğlence hiç durmadı

Haftasonu düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı etkinlik, Atatürk Kültür Parkında gerçekleşti. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte, DJ Ali Toprak birbirinden hareketli şarkılarıyla şenliğe renk katarken, ücretsiz kurulan şişme oyun parkları, canlı langırt alanları ve küçük çocuklar için şişme oyuncaklar da yoğun ilgi gördü.

Sihirbaz gösterileri ile sürpriz yarışmalarında yer aldığı etkinlikte, animatörler de çizgi film kostümleriyle küçük çocukları eğlendirdi.

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları renk kattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğünce düzenlenen Sokak Oyunları standı da Uçurtma Şenliği ile birlikte aynı alanda gerçekleşti. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları ve masal dinletilerinin yer aldığı etkinlikte, Belediye Başkanı Ali Özkanda çocuk oyunlarına katıldı.

Etkinlik alanına gelerek oyun alanlarını ziyaret edip çocuklar ve velileri ile bol bol sohbet eden Başkan Özkan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Gün boyu süren şenlikte, en gösterişli el yapımı uçurtmalar ile en yükseğe çıkan uçurtma sahipleri ödüllendirildi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada ise Başkan Özkan, 2 yıllık pandeminin ardından sosyal ve kültürel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü belirterek,Karacabey'de 7'den 70'e herkesi kucaklayacak şekilde bu faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.