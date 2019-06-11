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Karacabey Ülkü Ocakları'ndan çevre temizliği

Karacabey Ülkü Ocakları Kültürpark’ta çevre temizliği yaptı.

Karacabey Ülkü Ocakları Kültürpark'ta çevre temizliği yaptı.


Karacabey Ülkü Ocaklarına mensup yaklaşık 15 genç, Kültürpark'ta ellerine çöp poşeti alarak çevre temizliği yaptı. Güzellikler Şehri Karacabey'in daha temiz hale gelmesi için yerlerdeki çöpleri tek tek toplayan gençlerin bu örnek davranışı herkes tarafından büyük takdir topladı.


Bayramı geride bırakan Karacabey'de etrafa atılmış çöplerden rahatsız olduklarını ve böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduklarını ifade eden Karacabey Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Alper Karahan, “Karacabey'de tertemiz, pırıl pırıl gençlik yetiştirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Gençlerimiz Kültür Park bölgesinde dağılarak çevre temizliği yaptılar. Kendileri gibi temiz bir çevre isteyen bu gençlerimize yaptığı çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

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