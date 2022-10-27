Karacabey Yeniköy Kamp Evleri büyük ilgi gördü

Karacabey Yeniköy Kamp Evleri ve Çadır Karavan Kamp Alanı, 2022'de 24 bin 678 kişiyi ağırladı. Belediye Başkanı Ali Özkan,“Yapılan yatırımların karşılığında hem tatil bölgesi için hem belediyemiz için olumlu bir katma değer oldu” dedi.

Başkan Özkan, geçtiğimiz yıl 11 bin 240 kişinin konakladığı tesislerde bu yıl bu rakamı 24 bin 678 kişiye çıkardıklarını belirterek,“Yeniköy'de konaklama, yılların kanayan bir yarasıydı. Bununla ilgili ilk fırsatta hayata geçirdiğimiz konaklama tesisleri yoğun ilgi gördü. Bölgede planladığımız yeni yatırımlarla, bu sayıların 50 bin seviyesini aşmasını öngörüyoruz. Bu hem esnafımıza hem de ilçe turizmine ciddi bir katkı demek oluyor” dedi.

Başkan Ali Özkan rakamlar vererek devam ettiği konuşmasında,“İlavelerle birlikte bu yıl 44 üniteyi hizmete sunduk ve 18 il, 5 farklı ülkeden, sadece bu ünitelerde 22 bin 428 kişi konakladı” diye konuştu.

Alternatif tatil imkanları açısından önemli kazanım

Özkan açıklamasında, bu yıl yeni hizmete alınan Sadık Yılmaz Çadır Karavan Kamp Alanının da ciddi katkıları olduğunu belirterek,“10 dönümlük bir alanda hizmet veren Sadık Yılmaz Çadır Karavan Kamp Alanımızda da 243 karavan ve 576 çadır ile toplam 2 bin 250 kişiyi ağırlamışız. 15 farklı şehirden gelen bu misafirlerimiz, her fırsatta memnuniyetlerini de dile getirmiştir. Bu durum,bölgemiz içinalternatif tatil imkanları bakımından önemli bir kazanımdır” dedi.

Bu yıl aynı zamanda 23 engelli bireyin ailesiyle birlikte Yeniköy'deki bu tesislerde ücretsiz konaklama imkanı bulduğunu da belirten Özkan,“Geçtiğimiz yıl 11 bin 240 olan tesislerimizdeki misafir sayımız, bu yıl 1 Mart - 10 Ekim tarihlerinde hem ünitelerimiz hem de çadır karavan kamp alanımızın toplamında 24 bin 678 kişiye ulaşmıştır. Bu hem belediyemiz için hem bölge esnafımız için hemde Yeniköy'ün turizm değeri için ciddi bir katkıdır. Ve bizler, diğer projelerimizi tamamlamamızla birlikte bu rakamı çok rahat 50 binin üzerine çıkartacağımızı umuyoruz” dedi.