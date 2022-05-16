Karacabey Yeniköy Merkez Cami yenileniyor

Karacabey'in yazlık tatil bölgesi Yeniköy'deki merkez cami olarak bilinen Bayramdere Yeniköy Camii, mevcut kapasiteyi taşıyamıyordu. Müjdeyi, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan verdi. Özkan, hayırsever işadamı İdris Türk'ün katkılarıyla, mevcut caminin yıkılarak daha kullanışlı bir yapı ile yeniden inşa edileceğini söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yeniköy'de mevcut kapasiteyi karşılamakta zorlanan merkez caminin yıkılarak yerine yeni bir cami yapılacağını müjdeledi. Başkan Ali Özkan, önceki gün gerçekleşen görüşmede İşadamı İdris Türk, Yeniköy Camii Dernek Başkanı Sadi Alagöz, TÜRSAB Asya Bölge Temsil Kurulu Üyesi Mustafa Yasin Çakar ve Mimar Sedat Ceyhun ile bir araya geldi. Görüşmede, Yeniköy'de mevcut kapasiteyi karşılamakta zorlanan merkez caminin yıkılarak, yerine ortalama 400 kişi kapasiteli bir cami yapılacağı duyuruldu.

Başkan Özkan, mevcut cami kapasitesinin son yıllarda talebe yetersiz kaldığını ve bu yüzden gelişmenin yazlık tatil bölgesi için sevindirici olduğunu belirtti. Özkan, yaklaşık 400 kişilik inşa edilecek caminin bir külliye görünümü ve işleviyle inşa edileceğini belirterek, içerisinde yemekhane, mutfak, şadırvan, tuvaletler, imam odası, dernek odası, kuran kursu ve bayan mescit gibi bölümlerin de yer alacağını söyledi.

Özkan, “Yeniköy'deki vatandaşlarımızın bir isteğiydi bu. Özellikle yaz aylarında, Ramazan aylarında cami yetersiz kalıyordu. Yeni cami yapılması için yer talebi vardı ancak yer bulunamamıştı. Hayırsever işadamı İdris Türk ile vesileyle karşılaştık. Çok güzel bir mimari, planlama ile bir külliye şeklinde ve çok güzel bir camiyi inşallah Yeniköy'e kazandırmaya vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta hayırseverimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan, cami inşaatı sırasında cemaat için uygun mescit alanın da aynı zamanda müteahhit olan Cami Dernek Başkanı Sadi Alagöz tarafından sağlanan yapıda geçici süreyle sürdürüleceği öğrenildi. Gerçekleşen ziyaretin sonunda ise İdris Türk, Başkan Ali Özkan'a hat sanatı ile yazılmış bir eser takdim etti. Özkan da Türk'e, Karacabey motiflerinden oluşan porselen hediye etti.