Karacabey Yeşildere Barajında sona doğru

Bursa Karacabey'e yapılan Yeşildere Barajının gövde dolgusu imalatları tamamlandı. Barajın tamamlanması ile birlikte 38 bin dekar arazi suyla buluşacak.

Bursa'nın Karacabey ilçesine yapılan Yeşildere Barajı, Yeşildere, Yenice, Emre, Obaköy, Çavuşköy, Yeni Ziraatli, ve Danişment köylerinin arazilerinin sulayacak. 780 bin metreküp dolgu hacmine sahip barajın yüksekliği 67 metre ve su depolama kapasitesi 16 milyon metreküp olarak tasarlandı. Barajın işleme girmesiyle birlikte 38 bin 550 dekar arazi sulanacak ve Türkiye ekonomisine yıllık 49 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeşildere Barajı inşaatında gelinen son nokta hakkında konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Bursa Karacabey Yeşildere Barajı'nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile Karacabey ilçesi sınırları dâhilinde bulunan Yeşildere, Yenice, Emre, Obaköy, Çavuşköy, Yeni Ziraatli ve Danişment köylerine ait tarım arazilerinin sulanması sağlanacaktır. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan ve 780 bin metreküp dolgu hacmine sahip barajımızda gövde dolgusu imalatları tamamlanmıştır. Barajın temelden yüksekliği 67 metre ve su depolama kapasitesi 16 milyon metreküptür. Ayrıca, Yeşildere Barajında projenin önemli aşamalarından birisi olan ön yüz beton kaplama işine başlanacaktır. Dolu savak çalışması ise tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.

Ekonomiye 49 milyon lira katkı

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 49 Milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Sulama amacıyla inşa edilen Yeşildere Barajının tamamlanmasıyla 38 bin 550 dekar arazi sulanacaktır” diye konuştu.