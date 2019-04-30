Karacabey yüzlerce kuş fotoğrafçısına ev sahipliği yaptı

Bursa'nın Karacabey ilçesi, eşsiz doğal güzellikleri ile gezginlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Karacabey Belediyesi ve birdpx.com iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Kuş Fotoğraf Kampı' sayesinde yüzlerce kuş fotoğrafçısı ilçede bir araya gelerek, 3 gün boyunca ilçenin dört bir yanında bahar göçünde olan yabani kuşları fotoğrafladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğrafçılar, Karacabey'in yaban hayatını fotoğraflayarak envanter listesine katkıda bulundu.

Yeniköy Piknik Alanı içerisinde kurulan kampa Türkiye'nin çeşitli illerinden fotoğrafçılar adeta akın etti. fotoğrafçı ve kuş gözlemciler, 3 gün boyunca bahar göçünde olan yabani kuşları fotoğrafladı.

Kampla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki doğal güzellikleri böyle güzel bir organizasyonla insanlarla paylaşmaktan mutlu olduklarını söyledi. Özkan, bugüne kadar değişik birçok faaliyete imza attıklarını belirterek, “Geçmişte farklı maksatlarla bir araya gelen grupları ilçemizin farklı bölgelerinde ağırlamıştık. Bunlara bir yenisini de Birdpx ailesi ile kattık. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek bizlerin misafiri olan tüm fotoğrafçı ve gözlemcilere teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.