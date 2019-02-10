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Karacabey Ziraat Odası seçiminde Erhan Erdem güven tazeledi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Ziraat Odası’nın iki listeli kongresinde 85 delegenin 54’ünden ’evet’ oyu alan mevcut başkan Erhan Erdem, güven tazeledi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ziraat Odası'nın iki listeli kongresinde 85 delegenin 54'ünden 'evet' oyu alan mevcut başkan Erhan Erdem, güven tazeledi.


Karacabey Ziraat Odası'nın 14. Olağan Kongresi'nde iki aday yarıştı. Karacabey Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen seçimde 85 delegenin hepsinin oy kullandığı seçimde 54 oy Erhan Erdem'e, 30 oy Fatih Oruç'a çıkarken 1 oy da boş çıktı.


Başkanlığa tekrar seçilen Erhan Erdem, tebrikleri kabul edip kendisini tekrar başkan olarak seçen delegelere ve üyelere teşekkür etti.


Erhan Erdem'in listesi şöyle; İbrahim Büke, Ramazan Düzen, Nizamettin Aguş, İsmet Ateş, Gürşat Yıldırım, Fedai İzli, İsmail Şendere, Ali Karakuş, Şahin Ayran, Ergül Kırlı, Erdoğan Yazıcı, Serkan Evren, Şaban Türk, Murat Ertugal, Ergün Cura, Mehmet Buran, Ertan Toprak, Şevket Berberoğlu, Mustafa Din, Mehmet Ali Demirağ.

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