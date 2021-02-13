Karacabey Ziraat Odası'ndan yerel ürünleri marka haline getiriyor

Karacabeyli zeytin üreticilerine Karacabey Ziraat Odası'ndan büyük destek geldi. Ziraat Odası, Karacabeyli zeytin üreticilerinden alacağı zeytini ve bundan çıkartacağı zeytinyağını tüketicilerle buluşturmayı planlıyor.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ve yönetimi, yeni bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Ziraat Odası, 5 ürünü kendi markasıyla paketleyerek üreticiyle buluşturuyor.

Karacabey Ziraat Odası, 1 yıldır sürdürdüğü markalaşma çalışmalarında sona geldi. Oda, özellikle Karacabeyli üreticilere kapısını pek açmayan Marmarabirlik Zeytin Fabrikası'nın değerlendirmediği zeytinde Karacabeyli üreticileri sevindirecek bir projeyi basın mensuplarıyla paylaştı.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem; Meclis Başkanı İbrahim Büke, Meclis Üyesi İsmail Şendere ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Düzen'in de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, Oda'nın markalaşma projesi ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

‘Üreticiden tüketiciye' sloganıyla başta zeytinyağı olmak üzere, zeytin, nohut, kuru fasulye ve pirinç gibi Karacabey'de yetişen ürünleri, üreticiden alıp Kasım ayı itibariyle tüketiciyle buluşturacaklarını belirten Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, konuyla ilgili şunları söyledi. “Markalaşma konusunda bir yıldır çalışmamız vardı. Çalışmalarımızı tamamladık ve Oda olarak artık markalaşmaya gidiyoruz. Amacımız ‘üreticiden tüketiciye' kaliteli ürün sunmak. Bu anlamda Karacabey'de yetişen zeytin, zeytinden üreteceğimiz zeytinyağı, kuru fasulye, nohut ve pirinç gibi ürünlerimizi en iyi kaliteyle üreticilerimize sunmak. Ürünlerimizi UZZK laboratuvarlarında analiz ettirip Karacabey Ziraat Odası güvencesiyle tüm dünyaya ulaştırmayı hedefliyoruz. Karacabey'de 23 bin dekar zeytin var. Şuan Türkiye'nin en genç ve verimli zeytin ağaçları Karacabey'de bulunuyor. O yüzden özellikle zeytinyağında çok güzel bir lezzet yaratacağız. İlk etapta satışlarımızı internet üzerinden ve Ziraat Oda'mızda bulunacak olan satış ofisimizden yapacağız.

Bu arada görüşme sağladığımız UÜ Karacabey Meslek Yüksek Okulu'ndaki eğitim görevlileri de bizlere kurumsallaşma açısından teknik anlamda destek olacaklar. Şimdilik bu 5 ürünle projemizi hayata geçiriyoruz fakat ileriki zamanda Karacabey'de üretilen tüm ürünleri değerlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Karacabey'deki Kadın Kooperatiflerimizle de görüşerek, istedikleri takdirde onların ürünlerini de değerlendirmek isteriz. Oda olarak bugüne kadar köylerimize 220 hibe tarım ekipmanı desteğinde bulunduk. Özellikle Kadın Kooperatiflerimize de büyük destek verdik. Kadın Kooperatiflerimizi çok önemsiyoruz ve bu tür kooperatiflerin artmasını istiyoruz. Nerede bir Kadın Kooperatifi açılırsa açılsın biz Ziraat Odası olarak destek olmaya devam edeceğiz”