İhlas Haber Ajansı

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Karacabey'de 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.


Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son günlerde ilçede meydana gelen oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık ve evden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden Kaan Y. (25), Alpay M. (24), Seymen Ş. (17), Servet K. (35), Serkan Ş. (33) ve Gökhan S. (16) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.O. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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