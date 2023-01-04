Karacabey'de altyapı hamlesi

Karacabey ilçesindeki 226 kilometrelik içme suyu hattının sil baştan yenilendiği projeyi hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ocak 2022'de başlayan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarını da yüzde 65 seviyesinde tamamladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan yatırımlarla Karacabey'in en az 50 yıl altyapı sorunu yaşamayacağını söyledi.

Bursa'nın 17 ilçesiyle birlikte sağlıklı geleceğe hazırlanması için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesinin altyapısını da sil baştan yeniliyor. Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle yapımına 2 yıl önce başlanan ve Karacabey İlçesi'ndeki 226 kilometrelik içme suyu hattının tamamen yenileceği proje hızla devam ederken, Ocak 2022'de başlanan kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile ilgili çalışmalarda da önemli mesafe alındı. BUSKİ tarafından yaptırılan, 43 kilometre kanalizasyon kolektör, şebeke ve evsel bağlantı hattı ile 25 kilometre yağmursuyu kolektör, şebeke ve ızgara imalatının yapılacağı proje, yüzde 65 oranında tamamlandı. Yapılan çalışma ile ilçe merkezindeki Yeni, Gazi, Sırabademler, Nasrettin, Yenice, Karacaahmet, Drama, Runguçpaşa, Emirsultan, Selimiye, Saadet ve Esentepe mahalleleri, Küçük Sanayi Sitesi ve sahil bölgesi güçlü bir altyapıya kavuşmuş olacak. Çalışma çerçevesinde, Küçük Sanayi Sitesi'nin atık sularının arıtma tesisine aktarılmasını sağlayacak 1 adet terfi merkezi de yapılacak.

“Altyapıyı ihya ediyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi. Palyatif tedbirler yerine ilçe altyapısını dört başı mamur şekilde ihya etmenin derdi ile hareket ettiklerini belirten Başkan Aktaş, “Tabii bunun bir miktar ilçe halkına vermiş olduğu rahatsızlıklar var. Ama inşallah çalışmalar bittiğinde, ilçenin 50 yıllık altyapı sorununu çözmüş olacağız. En küçük yağmurda bile bu bölgelerde ciddi sorunlar yaşanıyordu. BUSKİ marifetiyle sorunu çözmemiz gerekiyordu ve 2021 sonu ihalemizi yapıp, 2022 başında da çalışmalara başladık. Şu an yüzde 65'ler seviyesindeyiz. Toplamda 100 milyon lirayı aşan bir yatırım. Haziran, temmuz gibi bitirmiş olacağız. Altyapı yatırımları görünen bir hizmet değil ancak bu gerçekten Karacabey'in geleceğine yapılmış, evladiyelik bir yatırımdır. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.

“Gelecek nesilleri düşünüyoruz”

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da BUSKİ tarafından yapılan içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve arıtma tesisi ile Karacabey'in uzun yıllar altyapı sorunu yaşamayacağını vurguladı. Devam eden çalışmalar nedeniyle vatandaşlara bir miktar rahatsızlık verildiğini kaydeden Özkan, “Vatandaşlarımıza belki rahatsızlık veriyoruz ama bunlar gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek yapılan çalışmalar. Çocuklarımızın, torunlarımızın sağlıklı bir şehirde, modern hayat sürmeleri için yapılan çalışmalar. İlçemizin geleceğine yapılan bu yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.