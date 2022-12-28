Karacabey'de altyapı kökten çözülüyor

Özkan, merkez ve kırsalda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından BUSKİ marifetiyle sürdürülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, Karacabey'de altyapı sorununu kökten çözmeye odaklandıklarını kaydetti.

Başkan Ali Özkan, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde çok büyük çalışmalar yapıldığını belirterek, “İlçenin sağlıklı ve sorunsuz yarınları için tabiri caizse Karacabey'in altını üstüne getirdik. Ama bu yapılanlarla ilçemizde asırlık bir şekilde altyapı sorunları rafa kalkmış olacak. Kaynaklardan ciddi tasarruf etmemizi de sağlayacak. Bu altyapı çalışmalarıyla birlikte, internet ve havai elektrik hatları da toprak altına alındı ve modern hale getirildi. Bunlar çok önemli hizmetler” dedi.

18 mahallede içme suyu rezerv deposu devrede

BUSKİ'nin 18 mahallede tamamladığı rezerv deposundan bahsedern Özkan, “BUSKİ çalışmasını tamamladığı Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Arız, Hotanlı, Küçükkarağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Sazlıca, Akhisar, İsmetpaşa, Tophisar, Sultaniye, Beylik, Ovaesemen ve Ovahamidiye'de hizmet veren 2 bin 500 tonluk içme suyu rezerv deposu devrede. Bunun yanında Akçakoyun, Akçasusurluk, Taşlık, Çarık, Kedikaya Harmanlı, Ekmekçi, Hayırlar ve Kıranlar'ı kapsayan 2 bin 500 tonluk Güngörmez/Kedikaya Grubu İçmesuyu Rezerv Deposu çalışmaları devam ediyor. Yine 5 mahalleyi kapsayan Şahmelek Grubu İçme Suyu Rezerv Deposu inşası da sürerken, yine aynı hattın su alma yapısı tamamlanmış durumda” diye konuştu.

Özkan, şehir merkezinde çalışmaların genel olarak içme suyunda yüzde 63, kanalizasyonda yüzde 55 ve yağmur suyunda ise yüzde 70 seviyelerine geldiğini belirtti.

Altyapı çalışmaları sonrası asfalt işlemleri de sürüyor

Öte yandan, şehir içinde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda 3 farklı noktada asfaltlama işlemlerinin devam ettiğini belirten Özkan, asfaltın ardından kaldırım çalışmalarının da yine titizlikle sürdürüldüğünün altını çizdi.