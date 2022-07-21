Karacabey'de altyapı sorunu tarihe karışacak

BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner ile birlikte gerçekleştirdiği incelemelerde Özkan; Saadet, Gazi, Yenimahalle ve Canbalı mahallelerindeki çalışmaları denetledi. Ekiplerden ayrıntılı bilgi alan Başkan Özkan, ilçe genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu hat imalatının yüzde 25, içme suyu hatlarının da yüzde 57 oranında tamamlandığını belirtti.

Özkan, şu an süren çalışmalarda Saadet Mahallesi başta olmak üzere Gazi, Yenimahalle, ve Canbalı mahallerinde içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon çalışmalarının sürdüğünü ve çalışmaların giderek sona yaklaştığını kaydetti. Başkan Özkan mahallelerde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “BUSKİ marifetliye ilçemizde gerçekleştirdiğimiz altyapı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan havai elektrik hatları yer altına alındı. Bir yandan da insan sağlığına çok uygun olmayan borular, modern teknolojinin ürünü olan ve insan sağlığına hiç zararı olmayan içme suyu şebekesiyle yenileniyor. Diğer yandan da kanal ve yağmur suyu çalışmaları devam ediyor. Şu anda Saadet Mahallesi'ndeyiz. 1600'lük yağmur suyu hattı döşeniyor. Burası kışın yağmurlardan en çok zarar gören konumdaydı. Gelecek yüzyılda sorunları ortadan kaldıracak çalışma, müttehit firma tarafından sürdürülüyor” dedi.

Özkan, altyapı çalışmalarının vatandaşları rahatsız eden tarafları olduğunun farkında olduklarını belirterek, bunu en aza indirmek için de çabaladıklarını ifade etti. Özkan, “Tabi altyapı çalışmaları zor ve meşakkatli faaliyetler. Çevremize elimizde olmadan da olsa zarar veriyor, günlük akışı olumsuz etkileyebiliyor. Toz ve toprak oluyor. Ama bunlar, belediyelerin pek getirisi olmadığı için ve yerin altına yapıldığı için de çok göze gelmeyen ve bu yüzden de değerlendirilmeyen çalışmalar. Ama biz, gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşündüğümüz için ‘modern şehirciliğin olmazsa olmazı' olan altyapı çalışmalarını kendi dönemimizde başlattık. Biz bunun sıkıntısına, ezasına da cefasına da razıyız. Çünkü bu faaliyetler bittiği zaman, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız, çocukları ve torunları biz biliyoruz ki Büyükşehir Belediyemizi ve bizleri hayırla yad edecekler” dedi.

Özkan, ilçe genelinde 4 farklı noktada aynı anda çalışma yapıldığını belirterek, “İçme suyu, kaynak ve yağmur suyu çalışmaları ile Allah'ın izniyle bu dönem, Karacabey'in tüm altyapı problemini ortadan kaldırmaya kararlıyız. Karacabey'in tarihinden altyapı problemini çıkaracağız” dedi.