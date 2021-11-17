Karacabey'de aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yatırımlar sürüyor

Başkan Özkan, Tophisar Mahallesi'nde kurulmakta olan ve aromatik bitkiler üzerine faaliyet gösterecek olan yeni tesisi ziyaret etti.

Karacabey'de aromatik ve tıbbi bitkilerle ilgili yatırımlara bir yenisi de Tophisar Mahallesi'nde girişimci Aydın Özen tarafından ekleniyor. Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelen Özen, bu alanda ilk tesisi Karacabey'in Tophisar Mahallesi'nde hayata geçiriyor.

Gelecekte önemli bir sektör haline dönüşecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün tesise giderek, girişimci Aydın Özen ile istişarelerde bulundu. Başkan Özkan, Karacabey'de bu alanda atılan adımların gelecekte önemli bir sektör halinedönüşmesinden umutlu olduklarını belirterek, Karacabey'in alternatif tarım ürünlerinde artık aromatik ve tıbbi bitkilerin de yeri olduğunu ifade etti.

Aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine olan çalışmaları destekliyoruz

Özkan yaptığı açıklamada,“Tophisar Mahallemizde aromatik bitkilerle ilgili hem üretim hem de destinasyon tesisi kuruluyor. Tarımda alternatif çalışmalar kapsamında aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine olan çalışmaları destekliyoruz. Aydın Bey'in çalışmaları da bölgede inşallah örnek bir rol model olacak”dedi.