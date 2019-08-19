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Karacabey'de asfalt çalışmalarına devam

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karakoca Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karakoca Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile önceki gün Karakoca Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, kırsal mahallelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Karakoca Mahallesi'nde 6 iç yol ve anayol üzerinde toplam 6 kilometrelik bir çalışmanın tamamlandığını belirten Özkan, “Bunun yanında Okçular, Şahmelek, Muratlı ve Gölkıyı mahallelerimizde de zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları sürüyor. Bu anlamda desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ederiz'' dedi.


Karacebey'i modern bir görünüme kavuşturmak için projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Özkan,gerek alt yapı çalışmaları, gerek tabiî şartlar sebebiyle bozulan yollarda düzenlemeler yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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