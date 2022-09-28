Karacabey'de asfaltlama işlemleri sürüyor

Özkan, “Altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda hız kesmeden asfaltlamayı yapıp, bir daha o sokaklarda kazı çalışmasını tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz” dedi.

Özkan, altyapı çalışmaları tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Caddesinde asfalt çalışması tamamlanan yolda bisiklet kullanarak müjdeli haberi duyurdu.

Modern şehircilikte olmazsa olmaz

Özkan burada yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi Karacabey'imizin havai elektrik hatları yer altına alındı; içme suyu, yağmur suyu, kanal suyu çalışmaları yapılıyor. Komple bir altyapı seferberliği gerçekleştiriliyor ve bu etapta da tabi 100 yıl hizmet verecek projeler bunlar; yerlerin kazılması gerekiyor, toz oluyor, bir miktar toprak oluyor. Sağlıklı bir yol olması için de yolun oturuşması gerekiyor. Şu an asfaltlama ile ortaya böyle güzel bir durum çıktı. Biz de bunu bisiklete binerek test ettik, gerçekten keyifli bir yolculuk oldu. Karacabey'imizin 6 noktasında altyapı çalışmaları devam ediyor. Şantiyelerimiz, ekiplerimiz, personeller müteahhit firmalar çalışıyor. Bir taraftan da çalışmaların komple bittiği yerlerde de yol oturuştuktan sonra asfaltlama çalışmaları devam edecek. Altyapı modern şehircilikte olmazsa olmaz. Biz bu zor ve meşakkatli sıkıntılı göreve talip olduk. Vatandaşlarımız da bize inanıyor, güveniyor destekliyor. İnşallah en kısa zamanda bu altyapı çalışmalarını son erdirip üst yapıyı da Karacabeyli vatandaşlarımıza layık yakışır bir şekilde düzenleyeceğiz. Sonrasında 50 yıl, 100 yıl kendi çocuklarımıza, torunlarımıza hizmet edecek şekilde bu çalışmaları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu vesileyle sabırlarından dolayı değerli halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda 5 farklı ekibin çalıştığını sözlerine ekleyen Özkan, “Asfalt çalışmalarımız Esentepe'de başlıyor. Ulubatlı Hasan Meydanından okullar bölgesine giden yolda altyapı çalışmaları bitti sayılır. Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri, Karacabey Belediyesi ekipleri, BUSKİ ekipleri, Telekom'a bağlı ekipler ve müteahhit firma ile birlikte 5 farklı ekip, altyapı ve asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu anlamda, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum” dedi.