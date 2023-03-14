Karacabey'de bina denetimleri sürüyor

Karacabey'deki işyerlerinde kolon ve kirişler başta olmak üzere binaya zarar verebilecek etkenler için deprem öncesinde başlatılan incelemeler titizlikle sürdürülüyor.

Karacabey Belediyesi'ne bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki işyerlerinin bulunduğu binalarda incelemelerini sürdürüyor. Yapılan incelemelerde, olumsuz bir durumla karşılaşıldığında belediye ekipleri binada bulunan tüm yapı sahiplerini yasal olarak bilgilendirerek, imar mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yapıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu durumda binada bulunan herkesin bu gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini belirterek, “Olumsuz bir durum karşısında buna sebep olan kişi ve o binada oturan herkes mevzuat gereğince bilgilendiriliyor. Yani bizim incelediğimiz yapıların durumundan tüm bina sahipleri haberdar ediliyor” dedi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, işyerlerinde kolon ve kirişler başta olmak üzere binaya zarar verebilecek etkenler için deprem öncesinde başladıkları incelemelerin ilçede titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti. Yaşanan deprem sonrası bu işin öneminin daha da farkına vardıklarını belirten Özkan, “İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı mimar, inşaat mühendisi ve inşaat teknikerlerinden oluşan ekip, bu zamana dek 300'ü aşkın işyerini denetledi. İncelemeler devam ediyor” diye konuştu.

Özkan, çalışmayla ilgili “Can güvenliğini tehdit edebilecek bir afet durumunda binada oturanları etkileyebileceğini düşündüğümüz veya tespit ettiğimiz durumlarda, gerekli mevzuat titizlikle uygulanıp bu durumun ortadan kaldırılmasına yönelik işlemler devreye girecektir” ifadelerini kullandı.