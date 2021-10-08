Karacabey'de Canbolu Deresi şehre yakışır hale geliyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyesi'nin Devlet Su İşleri ile birlikte başlattığı Canbolu Deresinin ıslah çalışmalarını önceki gün yerinde değerlendirdi. Çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Özkan, öncelikle sel taşkınlarını önlemek amacıyla bu çalışmanın yapıldığını, buna ilaveten şehrin girişine yakışır bir görünümün de sergileneceğini ifade etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyesi'nin Devlet Su İşleri ile birlikte başlattığı Canbolu Deresinin ıslah çalışmalarını önceki gün yerinde değerlendirdi.

Çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Özkan, öncelikle sel taşkınlarını önlemek amacıyla bu çalışmanın yapıldığını, buna ilaveten şehrin girişine yakışır bir görünümün de sergileneceğini ifade etti.

Taşkınların etkisini azaltmak hedefleniyor

Başkan Özkan burada yaptığı açıklamada,“CanboluDeresi, Karacabey'in girişinde önemli bir konumda. Bazı dönemler yaşanılan taşkınlar ile vatandaşlarımız bu durumdanolumsuz etkilenebiliyordu. Bizler de bu etkiyi en aza indirmek için DSİ yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmalara başladık. Günlerdir de saha çalışmaları sürüyor. Bu dere, ıslah çalışması ile ilçemizin girişine ayrı bir görünüm katacak. İleride planlanan çalışmaları da bu çalışmaya dahil olacak. Tabii burada önceliğimiz, taşkınların etkisini en aza indirmek. Ama devamında da bu yerlerde yapılacak çalışmalarla hem şehrin görünümüne katkı sağlarken hem de sosyal anlamda kullanıma sunmayı planlıyoruz” dedi.