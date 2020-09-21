İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karacabey'de çıkan yangında hayvanlar telef oldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında hayvanlar yanarak telef oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında hayvanlar yanarak telef oldu.


Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce Hüdavendigar Mahallesi'nde bulunan boş arazide çöplerin yakılmasıyla çıkan yangın kısa sürede etrafa yayıldı. Yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Karacabey itfaiyesi ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınırken, yangın sonucu burada yaşayan hayvanlar yanarak telef oldu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.