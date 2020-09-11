Karacabey'de Covid-19'a karşı sıkı denetim

Covid-19 pandemisine karşı Karacabey'de tedbirler sıkı bir şekilde alınmaya devam ediyor.

Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Enes Çiçekve İlçe Sağlık Müdürü Volkan Çiğdem ile birlikte, Karacabey'de Covid-19 önlemleri kapsamında denetimlerde bulundu. Zabıta, polis ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı denetimlerde Kaymakam Kurtbeyoğlu ve Başkan Özkan, vatandaşların kurallara riayet edip etmediğini yerinde denetledi. Güncel kuralların hatırlatıldığı denetimlerde, salgının yayılmasına hep birlikte engel olunabileceğine dikkat çekildi.

Kaymakam Kurtbeyoğlu yaptığı açıklamada, “Günlük denetimlerin haricinde genel denetimlerin de sıklıkla yapılacağını belirtelim. Halkımızın sağlığını risk altına atanlara karşı da gerekli cezaî müeyyidelerin olduğunu hatırlatalım. Hem kişisel sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından her ferde düşen önemli görevler vardır. Bunu unutmamalıyız ve bu noktada herkesin üstüne düşen mesuliyeti yerin getirmesi lâzım” dedi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, “Herkesin bu küresel salgına karşı taşın altına elini koyması gerekiyor. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle kısıtlanan hayat şartlarından kurtulmak için kurallara riayet etmek mühim. Özellikle topluma doğrudan hizmet eden sektör temsilcileri, bu konuda daha hassas olmalı. Zabıta ekiplerimiz, polisimiz ve sağlık ekiplerimiz bu anlamda kontrol ve denetimleri sıklıkla sürdüreceklerdir” dedi.