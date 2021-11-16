Karacabey'de daha temiz bir longoz için köklü temizlik

Karacabey Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri personeli longozu temizledi. Temizlikte çöp kamyonları, kepçe ve yük kamyonları kullanıldı.

Karacabey Belediyesi, 4 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği sonbahar temizliği ile insanlardan arta kalan çöpleri ormanın içinden tek tek topluyordu. Ancak bu yıl, longozdaki çevre kirliliğinde diğer yıllara kıyasla gözle görülür bir azalma olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, “Ormana koyduğumuz çeşitli uyarı tabelaları ile sadece çöp atılmamasını değil, ormanın neden bu denli önemli olduğunu da anlatmıştık. Bunun yanında zabıta ekiplerimiz de düzenli kontrollerle, longozda çevre ve görüntü kirliliğine neden olunmasını engellemişti. Bu çalışmalarımız neticesinde artık insanlar bu konuda daha duyarlı bir tavır sergiliyor. Bu yıl bu olumlu gelişme sayesinde bizler de temizlik faaliyetimizi daha köklü ve derinden yapma imkânı bulduk. Bu vesileyle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Denetimler sürecek

Başkan Özkan, bu yıl dere yataklarına kaçak dökülen molozlar ile ormana çok eskiden bırakılmış ve bataklık alanda dibe çökmüş çöplerin çıkarıldığını belirterek, her geçen gün daha da temiz bir longoz olduğunu sözlerine ekledi.

Bundan sonraki süreçte longoz ormanına atık dökülmemesi için zabıta denetimlerinin süreceğini belirten Özkan, vatandaşlara bu tarz mesken atıkları konusunda Karacabey Belediyesi'nden yardım istemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca Özkan, ormanlık ve sahil hattına asla moloz dökülmemesi yönünde de uyarıda bulundu.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, bölgede avcılık başta üzere kötü maksatla kullanılan ve izinsiz yapılan kaçak barakaları da yıkma ve mühürleme kararı aldı.