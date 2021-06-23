Karacabey'de domates üretimi

Programın bu haftaki bölümünde, “Domates Üretimi ve Tarımda Toprak Tahlilinin Önemi” masaya yatırıldı.

Projenin ilk ayağında, zeytin üreticilerine yönelik çeşitli konular ve üreticilerden gelen sorular, haftalık çekilen programlar neticesinde, Karacabey Belediyesi Youtube hesabı üzerinden yayınlanmıştı. Programı Sinan Bürçek yönetirken, gelen soruları ise Zirai Danışman Mehmet İzbak cevaplıyor.

Programa konuk olan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Tarım ve hayvancılığın başkenti, güzellikler şehri Karacabey'imiz bu alanda önemli bir bölgedir. ‘Nerede tarım, orada varım' anlayışıyla, sınırları zorlayarak, bu konuda vatandaşlarımıza yardım gayreti içerisindeyiz. Ziraatçı Mehmet İzbak, zeytinle ilgili bilgi, birikim ve tecrübelerini zeytin üreticileriyle paylaşmaya yönelik çekimlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede ciddi bir izleyici kitlesine ulaşılmıştır. Zeytincilik, bölgemiz için önemli bir tarım faaliyetidir. Bunun yanında, çok daha önemli ziraî faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. İşte bugün, Mehmet Bey'in sözünü ettiği salçalık domates üretimi de gerçekten ilçemiz ve Türkiye ekonomisi açısından önemli bir değerdir. Türkiye'deki salçalık domates ihtiyacının yaklaşık %40'ı, Karacabey'in verimli topraklarında kaliteli bir şekilde üretilmektedir. Çok önemli markalar, salça fabrikası noktasında bölgemizde yatırım yapmışlardır. Ve sürekli üreticilerimizle gerek sözleşmeli gerekse açıktan alma usulü ile bir ticari ilişki çerçevesinde, bölgemizde yetişen salçalık domatesler işlenmektedir. Ve bu ürünler hem iç pazara hem dış pazara arz edilmektedir. Tarımsal faaliyetler eskisi gibi geleneksel yöntemlerle olmadığı için pahalı bir faaliyet noktasına gelmiştir. Dekar başına üretim maliyetinin yanı sıra bu noktada yapılacak olası yanlışlar, o yıl çiftçisinin senesinin boşa gitmesine hatta zarar etmesine ve hüsranla sonuçlanabilecek bir ortamın oluşmasına vesile olabilmektedir. İşte bu noktada yapılabilecekleri bilimsel çerçevede değerlendirerek, tecrübelerden istifade ederek bu riskleri en aza indirmek, çok daha makul ve mantıklı bir faaliyet olacaktır” dedi.

Öte yandan, belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınladığı program serisi toplamda 20 bine yakın izlenmeye ulaştı.