İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karacabey'de fırtına ağaçları devirdi

Karacabey’de etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar ilçede ağaçların devrilmesine neden oldu.

Karacabey'de etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar ilçede ağaçların devrilmesine neden oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından yağışlı hava ve şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği fırtına Karacabey'de zor anların yaşanmasına sebep oldu. Bazı noktalarda evlerin çatıları uçarken, bazı noktalarda ise rüzgar ağaçları devirdi. Çatı uçması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle zor anlar yaşanırken, şans eseri yaralanan olmadı. Bazı noktalardaki ağaç devrilmeleri nedeniyle araçlar hasar görmekten son anda kurtuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.