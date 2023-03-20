Karacabey'de geleneksel turnuvada kazanan dostluk oldu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hafta onu düzenlenen Ortasarıbey Gençler Birliği Futbol Turnuvası'nın final karşılaşmasını izledi ve ödül törenine katıldı. Finalde Bandırma, Yeniyenice Ortasarıbey'e karşı müsabakayı 3-0 kazanırken, Başkan Özkan yaptığı açıklamada,“Emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz. Kazanan dostluk oldu. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız” dedi.

Protokolün de yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan,“Bu değerli organizasyonu gerçekleştiren kulüp yöneticilerine, değerli muhtarımıza, katkı koyan tüm kurum, kuruluşlara ve seyircilere teşekkür ediyoruz.Çok güzel karşılaşmalar oldu. Dostluğun ön planda olduğu bu turnuvanın, gelecek yıllarda da aynı heyecanla devam etmesini umuyorum. Karacabey Belediyesi olarak, sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Başkan Özkan açıklamalarını şöyle sürdürdü: “2 tane güzide takımımız final müsabakasında mücadele etti. Finale kalan her iki takımı da kutluyorum. Maçı kazanan YeniyeniceSpor Kulübünü de tebrik ediyorum. Bu turnuva vesilesiyle, istikbal vaat eden genç kardeşlerimizi de gördük.İnşallah onlara da bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyorum. Yeniyenice daha önce Karacabey'e bağlı olan bir mahallemizdi, şimdi Bandırma'da.Dolayısıyla kendilerini Karacabey'in bir kulübü olarak değerlendiriyoruz.Turnuvaya renk kattılar, tekrardan tebrik ediyoruz.”