Karacabey'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı başlıyor

Karacabey'de geleneksel hale gelen ve bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı başlıyor.

3-6 Mart tarihlerinde Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşecek olan ve bölgenin en çok rağbet gören tarım fuarı olan organizasyona, çevre il ve ilçelerden pek çok çiftçi ve üretici katılacak. Tarım sektöründeki son teknoloji makine ve ekipmanların görücüye çıkacağı 11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na yoğun ilginin olması bekleniyor.

Karacabey'de 12 yıldır geleneksel hale gelen fuar,önceki yıl yıl pandemi nedeniyle yapılamamıştı. Pandemi sonrası kaldığı yerden devam eden organizasyon, bu yıl 2 Mart Perşembe günü saat 14.00'te düzenlenecek açılış töreniyle 2023 yılı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını açmış olacak.

Ulusal hale geldi

Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek olan fuar ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan,“12 yıldır gerçekleştirdiğimiz ve artık ulusal bir boyut kazandırdığımız fuarımız, Çanakkale'den Kütahya'ya kadar, çevre il ve ilçelerdeki üreticilerin de dikkatini çekmekte. Güney Marmara bölgesinde sektörde söz sahibi bir fuar diyebiliriz. Modern tarım ürünleri, traktörler, sektörde önde gelen markalar ve son teknoloji ürünler fuarda üreticilerle buluşacak. Son yıllarda uydu ile hassas tarım, insansız hava araçlarıyla tarım gibi yenilikçi teknolojiler fuarımızın en dikkat çeken konseptleri haline geldi. 3T vizyonumuzun önemli parçalarından olantarım ve teknolojiyi ilçe sınırlarımızda kesiştirmenin mutluluğunu bu yıl da yaşıyoruz. Tüm halkımızı fuara bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, perşembe günü saat 14.00'te açılışı gerçekleşecek olan fuar,pazar gününe kadar sabah 10.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.