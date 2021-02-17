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Karacabey'de gönüllü kahramanlar ekibi ‘Karkurt' eğitimlere başladı

Karacabey Belediyesi bünyesinde, afet durumlarında arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllü olarak görev yapacak ‘Karkurt’ ekibi eğitim çalışmalarına başladı.

Karacabey Belediyesi bünyesinde, afet durumlarında arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllü olarak görev yapacak ‘Karkurt' ekibi eğitim çalışmalarına başladı. İlk etapta 16 kişilik belediye personeli, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden gelen arama-kurtarma teknisyenlerinden eğitim aldı.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, afet durumlarında arama ve kurtarma çalışmaları için belediye personelinden oluşan bir arama-kurtarma ekibi kurulması için hazırlıklara başlandığını duyurmuştu. Belediye toplantı salonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak verilen eğitimlerin ilk 2 gününde, arama-kurtarma üzerine teorik olarak bilgilendirmelerde bulunuldu.


Eğitimlerin 3. gününde ise AFAD'a ait Küçükbalıklı'daki Uygulama Merkezinde deprem enkazında kurtarma eğitimi verildi.


Acil durumlarda devreye girecek


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “İlçemiz ve bölgemizdeki afet durumlarında arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak, hayat kurtarmak için profesyonel bir ekip için biz de oluşumumuzu tamamladık ve uzman ekiplerden eğitimler almaya başladık. Personelimiz ilk eğitimlerini, 3 gün üst üste çeşitli alanlarda aldı. Eğitimler ara ara ve sürekli olarak devam edecek. Umarım kullanmak nasip olmaz. Ancak en acil durumlarda, halihazırda bir ekibimiz ile vatandaşlarımızın zor anlarında yanında olabileceğiz” dedi.

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